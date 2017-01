Polen støtter Trumps innvandringspolitikk

– Intet land har plikt om å ta imot flyktninger. Siden Trump er valgt til president, har han rett til å gjøre dette, sier Waszczykowski til TV-kanalen Polsat.

Den konservative polske regjeringen har vært svært negative til å ta inn muslimske flyktninger. I 2016 spilte de en viktig rolle i å blokkeringen av et EU-forsøk på å omplassere flyktninger i unionens medlemsland.

USAs president Donald Trump undertegnet fredag et direktiv om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk for å hindre «radikale, islamistiske terrorister» i å komme til USA. Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager, syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, mens det er innført et generelt innreiseforbud på 90 dager for folk fra Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

Tiltaket blir fordømt som brudd på menneskerettighetene av flere organisasjoner rundt om i verden, også i Norge. Utenriksminister Børge Brende (H) kaller beslutningen «sterkt beklagelig». (©NTB)