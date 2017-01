Obama støtter protestene mot Trumps innreiseforbud

Via sin talsmann Kevin Lewis sier Obama at han er prinsipiell motstander av enhver form for diskriminering på grunnlag av religion eller tro. Enkelte har sammenlignet Trumps reiseforbud med Obamas avgjørelse fra 2011 om ikke å slippe irakere inn i USA.

Lewis sier videre at Obama er «oppmuntret» av demonstrasjonene som har funnet sted landet over.

– Borgere som bruker sin grunnlovsfestede rett til å samle seg, organisere seg og sørge for at stemmene deres blir hørt av de folkevalgte, er akkurat det vi forventer å se når amerikanske verdier står på spill, heter det i uttalelsen.

Trump besluttet nylig å nekte flyktninger adgang til USA i en periode på 120 dager. Dessuten er det innført et midlertidig innreiseforbud for personer fra Irak, Iran, Syria, Sudan, Libya, Somalia og Jemen. (©NTB)