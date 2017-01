Hjem New York beskytter muslimer etter moskeangrep

New York beskytter muslimer etter moskeangrep

New York (NTB): Politiet i New York setter inn ekstra patruljer for å øke sikkerheten rundt byens moskeer og andre trossamfunn etter moskeangrepet i Canada. – Byen skal beskytte dere, twitrer ordføreren.