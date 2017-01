Lavrov: – God samtale mellom Putin og Trump

Lavrov kommenterte mandag telefonsamtalen mellom USAs president Donald Trump og hans russiske kollega Vladimir Putin som fant sted lørdag.

– Samtalen mellom Putin og Trump var god både på det politiske og på det menneskelige plan, sier Lavrov. De to statslederne er ifølge Lavrov enige på flere punkter.

Den timelange telefonsamtalen mellom Trump og Putin foregikk på et overordnet plan, og det ble dermed ikke tatt skritt mot å løse konkrete problemer, ifølge den russiske utenriksministeren.

– Det var respekt mellom dem. Begge lederne ønsket å kommunisere uten å belære den andre, sier Lavrov.

Putin og Trump avtalte å finne en dato for et amerikansk-russisk toppmøte, og mandag opplyser Putins talsmann, Dmitrij Peskov, at et møte er på trappene. (©NTB)