Goebbels sekretær døde på Holocaustdagen

Pomsel jobbet for Goebbels som sekretær og stenograf i tre år, fra 1942 til det tyske naziregimets fall i 1945. Hun var dermed blant de siste vitnene til nazitoppledernes indre sirkler. Den tidligere sekretæren hevdet at hun var uvitende om at seks millioner mennesker ble drept mens holocaust pågikk.

– Vi visste ingenting. Vi var selv fanget i en stor konsentrasjonsleir, sier hun om Adolf Hitlers totalitære styre, i en tysk dokumentarfilm.

Hun påsto at hun ikke følte noen skyld og at hun var for svak til å yte motstand mot nazistenes handlinger.

– Jeg var en feiging, sier hun i filmen.

Pomsel døde i et pleiehjem i München fredag 27. januar. (©NTB)