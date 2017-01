Gjeve priser til Emma Stone og Denzel Washington

Stone fikk prisen for innsatsen i «La La Land», en rolle hun også er Oscar-nominert for, mens Washington ble hedret for rollen i «Fences». Komediedramaet «Hidden Figures» stakk av med prisen for beste rollebesetning.

Prisutdelingen var preget av helgens store sak i USA: president Donald Trumps ordre om visumstans og innreiseforbud for statsborgere fra enkelte land. Flere prisvinnere brukte talerstolen til å markere sin motstand.

– Siden jeg elsker dette landet, er jeg forferdet over landets skavanker. Dette innreiseforbudet er en slik skavank, og det er uamerikansk, sa Veep-skuespiller Julia Louis-Dreyfus, som var på scenen for å motta prisen for beste kvinnelige skuespiller i en komiserie.

Kveldens konferansier Ashton Kutcher åpnet showet med å sende en hilsen til alle dem som måtte være strandet på flyplasser som følge av forbudet.

– Vi elsker dere, og vi ønsker dere velkommen, sa han. (©NTB)