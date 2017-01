Fox News: Iran har gjennomført ny rakett-test

Det opplyser kilder i det amerikanske embetsverket til kanalen. Utskytningen skal ha skjedd i provinsen Semnan, øst for hovedstaden Teheran, søndag.

Prøveskytingen ser ut til å stride imot FN-resolusjon 2231, som ber om at Iran tar en pause på inntil åtte år i aktiviteter knyttet til raketter som kan bære atomvåpen. Resolusjonen ble vedtatt kort tid etter at atomavtalen med Iran ble signert i 2015. Også i fjor ble det hevdet at Iran hadde gjennomført en lignende prøveskyting.

Den aktuelle resolusjonen er en påminnelse om ikkespredningsavtalen om atomvåpen og uttrykker støtte til atomavtalen med Iran i fjor. Den er imidlertid ikke juridisk bindende, og prøveskytingen anses derfor ikke som et direkte brudd på atomavtalen stormaktene har inngått med Iran. (©NTB)