Departement: Britiske unntak fra innreiseforbud

Utenriksminister Boris Johnson tok opp det omstridte innreiseforbudet med amerikanske myndigheter, og departementet har sendt ut en pressemelding for å presisere hvordan de nye reglene påvirker briter som reiser til USA. Ifølge pressemeldingen vil personer med dobbelt statsborgerskap kun bli gjenstand for utvidet kontroll dersom de reiser til USA fra ett av de sju landene som er spesifisert i Donald Trumps presidentordre.

Reisende som kommer til USA fra andre land enn de sju, skal ikke bli påvirket. Heller ikke britiske borgere som er født i ett av de sju landene – og reiser fra ett av dem til USA – omfattes av det nye direktivet, ifølge britisk UD.

Også i Storbritannia har det vært kraftige reaksjoner på Trumps innskrenkning av hvem som slipper inn i USA, og en underskriftskampanje for å stanse et statsbesøk Trump planlegger til Storbritannia har samlet over 700.000 underskrifter. Ifølge oppropet vil det være «pinlig for Hennes Majestet Dronningen å ønske USAs president velkommen. En talsmann for regjeringen sier invitasjonen allerede er sendt og akseptert.

Blant dem som i utgangspunktet ble rammet av Trumps ordre var et parlamentsmedlem med irakisk bakgrunn og friidrettsstjernen Mo Farah, som er født i Somalia og bor i USA.

– 1. januar i år ble jeg slått til ridder av dronningen, 17. januar ble jeg fremmedgjort av Trump, skrev Sir Mo på Facebook i helgen. Ifølge BBC er han lettet over at han ikke trenger å fortelle barna at han ikke kan komme hjem, men at han fortsatt synes innreiseforbudet er svært problematisk. (©NTB)