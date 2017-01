Delta-fly på vingene igjen etter datafeil

Selskapet sier flere flyginger trolig vil bli innstilt i kjølvannet av dataproblemene. Delta-sjef Ed Bastian beklager overfor alle passasjerene som ble rammet av problemene.

– Et slikt driftsavbrudd er ikke akseptabelt for Delta, som legger sin ære i punktlighet og kundeservice, sier Bastian.

Det amerikanske luftfartstilsynet sier det var snakk om et «automatiseringsproblem. Deltas utenrikstrafikk ble ikke påvirket, og problemene hadde ingen innvirkning på fly som allerede var i luften.

I august oppsto det trøbbel i Deltas datasystemer etter et strømbrudd ved selskapets driftssenter. Da ble over 2.000 avganger kansellert på tre dager. Forrige uke ble United Airlines rammet av dataproblemer som førte til at alle selskapets innenriksfly ble satt på bakken i rundt en time. (©NTB)