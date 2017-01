Datafeil setter Delta-fly på bakken

– Våre folk jobber på spreng for å rette opp en systemfeil som har ført til forsinkelse for fly som står på bakken. Fly som er i luften, blir ikke påvirket. Vi beklager problemene dette fører til for våre reisende, sier Delta, som er et av USA s største flyselskap.

Det amerikanske luftfartstilsynet sier problemene skyldes et «automatiseringsproblem. Forrige uke ble United Airlines rammet av dataproblemer som førte til at alle selskapets innenriksfly ble satt på bakken i rundt en time. (©NTB)