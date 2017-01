Dansk medisinselskap anklages for kartellvirksomhet

Det danske selskapet er klagd inn, sammen med Sanofi SA og Eli Lilly & Co, for en domstol i Massachusetts, ifølge Reuters. En gruppe pasienter står bak søksmålet der det opplyses at prisen på insulin har steget med 150 prosent i løpet av fem år.

Det er ikke første gang Novo Nordisk er å finne i det amerikanske rettssystemet. De har også blitt utsatt for kritikk tidligere, blant annet fra forhenværende presidentkandidat Bernie Sanders.

– Folk dør fordi de ikke har råd til insulin, bare for at Eli Lilly og Novo Nordisk kan profittere på det, har Sanders sagt i en video.

Novo Nordisk sier de ikke vil kommentere pågående rettsprosesser. (©NTB)