Dansk UD må skuffe dansker på vei til USA

Dansker som også har pass fra enten Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria eller Jemen har ringt det danske utenriksdepartementet med spørsmål av typen «Jeg skal til USA om noen uker. Hva skal jeg gjøre?» skriver danske Politiken.

Oppringningene er en reaksjon på Donald Trumps beslutning om midlertidig visum- og innreisenekt for personer fra disse landene. Dansk UD har vært i kontakt med myndighetene i Washington og fått bekreftet at forbudet også gjelder dansker med dobbelt statsborgerskap.

– Vi svarer dem at de er omfattet av dekretet, og kan derfor ikke reise til USA. Det beste er å ta kontakt med den amerikanske ambassaden, sier kommunikasjonsrådgiver René Dinesen i departementet til avisen.

Regjeringen i Storbritannia har på sin side opplyst at briter med dobbelt statsborgerskap har fått unntak fra innreiseforbudet. Ifølge utenriksdepartementet i London vil briter som også har statsborgerskap i et av landene som omfattes av forbudet, kun utsettes for utvidet kontroll når de ankommer USA. (©NTB)