Dødelig tigerangrep i kinesisk dyrehage etterforskes

Angrepet skjedde lørdag ved innsjøen Donqian utenfor byen Ningbo, rundt 15 mil sør for Shanghai.

Offeret skal ha klatret over et gjerde sammen med en venn for å slippe å betale inngangsbillett til dyrehagen. Da han kom inn i tigergården ble han angrepet av ett av dyrene. Han døde på sykehus av skadene han ble påført.

En statlig TV-kanal sier politiet skjøt og drepte tigeren som angrep mannen, mens tre andre tigre ble skremt bort med kinaputter. (©NTB)