Trump gir forsvaret 30 dager på ny IS-strategi

I teksten ber Trump om en «omfattende strategi og planer for å overvinne» IS, noe som tolkes i retning av flere amerikanske styrker og materiell i Irak og Syria.

Forsvarsminister James Mattis får også oppgaven med å foreslå endringer i USAs regler for militær innblanding, for å fjerne «krav som går lenger enn internasjonal lov når det gjelder bruk av makt mot IS».

I forkant av signeringen av presidentordren hadde Trump en lengre telefonsamtale med sin russiske motpart Vladimir Putin. De to presidentene ble enige om å samarbeide tettere i bekjempelsen av IS og andre ekstremistgrupper i Syria.

Under valgkampen sa Trump at han hadde en hemmelig plan for å beseire IS raskt og kritiserte sin forgjenger Barack Obama for å gjøre for lite.

– Vi må bli kvitt IS. Vi har ikke noe valg. Dette er ondskap, dette er en grad av ondskap som vil ikke tidligere har sett, sa Trump i et intervju med Sean Hannity i Fox News torsdag. (©NTB)