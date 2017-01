Trump: – Innreiseforbudet fungerer veldig fint

Allerede dagen etter at presidenten signerte presidentordren om stans i innreise fra flere muslimske land, begynte det å strømme inn historier om reisende som ikke kom seg på fly til USA.

– Det fungerer veldig fint. Du ser det på flyplassene, du ser det overalt, sa Trump til reportere i Washington.

Ved flere flyplasser i USA brøt det ut protester etter at de nye reglene trådte i kraft.

– Vi kommer til å ha et veldig, veldig strengt forbud, og vi kommer til å ha ekstrem kontroll, noe vi burde hatt i dette landet i mange, mange år, sa Trump.

Trump har gitt ordre om at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass. (©NTB)