Syrisk TV: Regjeringsstyrkene har gjenerobret Wadi Barada

– Våre væpnede styrker har fullført sitt oppdrag og gjenopprettet sikkerhet og stabilitet i Wadi Barada-regionen, heter det i en kunngjøring fra regjeringshæren, gjengitt av statlig syrisk TV.

Lørdag meldte flere kilder, blant dem eksilgruppa SOHR, at regjeringsstyrker hadde tatt kontroll over Ain al-Fijeh-kilden og pumpestasjonen der og at reparatører nå arbeider for å få gjenopprettet vannforsyningen til Damaskus igjen.

Det har vært harde kamper mellom syriske regjeringsstyrker og lokale opprørere i Barada-dalen de siste ukene, men partene har nå inngått en våpenhvile.

Ifølge avtalen kan opprørerne bli værende i området dersom de gir fra seg våpnene, eller de kan reise til Idlib-provinsen som i stor grad kontrolleres av andre opprørere.

Rundt 5,5 millioner innbyggere i Damaskus har vært uten vannforsyning siden desember på grunn av kamphandlingene i Barada-dalen. (©NTB)