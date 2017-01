Norwegian-passasjer nektet innreise i USA

– Den personen måtte vi derfor ta med tilbake. Vi som flyselskap har ikke myndighet til å ta beslutninger om hvem som får, eller ikke får, innreise til USA. Amerikanske myndigheter må svare for hvorfor denne passasjeren ble nektet innreise, skriver kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss i en epost til NRK.

Hendelsen skjedde etter at president Donald Trump innførte innreiseforbud for folk fra flere muslimske land.

Trump har besluttet at flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager. Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid. I tillegg er det innført et midlertidig, generelt innreiseforbud for personer fra sju hovedsakelig muslimske land: Irak, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia og Jemen.

Ifølge Norwegian landet flyet på flyplassen i Los Angeles søndag klokken 20.35 lokal tid, cirka tre og en halv time etter at utsendelsene ble beordret stanset. (©NTB)