Netanyahu vil «legalisere» utposter på Vestbredden

I fjor vedtok Israel et lovforslag som ville gjøre utpostene, som er opprettet uten israelske myndigheters velsignelse, lovlige. Forslaget utløste sterk fordømmelse blant annet fra USA. Nyinnsatte president Donald Trump har imidlertid kommet med andre signaler som tyder på at han er langt mindre kritisk til utpostene.

Netanyahus kontor opplyser at det nye lovforslaget vil bli lagt fram for nasjonalforsamlingen mandag, «slik at vi en gang for alle kan legalisere disse bosettingene».

Over 700.000 israelske bosettere bor i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på den israelskokkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

FNs sikkerhetsråd vedtok 23. desember en resolusjon som slår fast at bosetningene er ulovlige og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse. (©NTB)