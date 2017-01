Merkel: Ikke grunnlag for USAs innreiseforbud

– Hun er overbevist om at selv ikke den nødvendige, besluttsomme kampen mot terrorisme rettferdiggjør at mennesker med en bestemt bakgrunn eller tro blir satt under generell mistanke, sier en talsmann for Merkel.

USAs nye president Donald Trump har besluttet at flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager. Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid. I tillegg er det innført et midlertidig, generelt innreiseforbud for personer fra sju hovedsakelig muslimske land: Irak, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia og Jemen. (©NTB)