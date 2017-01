Mener Trumps innreiseforbud er ulovlig

De 16 folkevalgte delstatspolitikerne sier i en felles uttalelse at vedtaket om innreiseforbud både er «uamerikansk» og trolig i strid med loven.

– Vi er fast bestemt på å jobbe for at så få mennesker som mulig skal bli skadelidende under de kaotiske forhold som presidentordren har ført til, heter det blant annet i uttalelsen.

Blant dem som har undertegnet uttalelsen, er justisministrene i Washington DC, California, New York, Hawaii, Pennsylvania, Massachusetts, Illinois og Vermont.

Også to av Trumps argeste kritikere i det republikanske partiet, senatorene John McCain og Lindsey Graham, fordømmer Trumps beslutning om innreiseforbud for statsborgere fra Syria, Irak, Jemen, Sudan, Iran, Somalia og Libya og sier det vil skade USAs kamp mot terrorisme. (©NTB)