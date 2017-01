Iransk Oscar-vinner må holde seg hjemme

President Donald Trump innførte fredag innreiseforbud for flyktninger, samt statsborgere fra sju land, blant dem Farhadis hjemland Iran.

Farhadi, som vant Oscar for beste fremmedspråklige film med «Nader og Simin – et brudd» i 2012, ser derfor ingen grunn til å forsøke å slippe inn i USA for å delta under årets Oscar-utdeling 26. februar, skriver The New York Times.

– Jeg beklager å måtte meddele at jeg har besluttet å ikke være til stede under Oscar-gallaen sammen med mine kamerater i filmverdenen, heter det i en kunngjøring fra Farhadi.

Den iranske regissøren understreker at det ikke er snakk om noen boikott fra hans side, men at beslutningen er en følge av at Trump nå nekter iranere som ham selv adgang til landet. Han understreker også at mange filmskapere i USA er motstandere av «den fanatismen og ekstremismen som nå finner sted».

Farhadi har vunnet en rekke internasjonale priser for sine filmer og er i år nominert til Oscar for «The Salesmen» (©NTB)