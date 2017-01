Irak truer med å gjengjelde USAs innreiseforbud

Utenrikskomiteen i Iraks nasjonalforsamling oppfordret søndag regjeringen til å gjengjelde det amerikanske innreiseforbudet.

– Irak er i frontlinjen mot terror og det er urettferdig at irakere blir behandlet på denne måten, heter det i uttalelsen fra komiteen.

Da innreiseforbudet til USA trådte i kraft lørdag, fikk det blant annet betydning for en iraker som hadde arbeidet i ni år for den amerikanske regjeringen i Bagdad.

USAs nye president Donald Trump har besluttet at flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager. Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid.

I tillegg er det innført et midlertidig, generelt innreiseforbud for personer fra sju hovedsakelig muslimske land: Irak, Syria, Iran, Sudan, Libya, Somalia og Jemen. (©NTB)