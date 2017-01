Indonesia: Innreiseforbud hindrer kampen mot terror

– Indonesia beklager dette dypt fordi vi mener det vil ha negativ påvirkning på den globale kampen mot terrorisme og håndteringen av flyktninger, sier Arrmanatha Nasir, talsmann for landets utenriksdepartement.

– Det er galt å knytte radikalisering og terrorisme til en bestemt religion, legger han til.

Trump har besluttet at flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager. Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid. I tillegg vil det midlertidig ikke lenger utstedes visum til personer fra sju hovedsakelig muslimske land. Indonesia står ikke på denne listen. (©NTB)