Hamon blir sosialistenes kandidat i Frankrike

Andre og avgjørende runde av nominasjonsvalget ble holdt søndag. Hamon fikk 59 prosent av stemmene og vant dermed med god margin over rivalen, tidligere statsminister Manuel Valls, som fikk 41 prosent.

– Denne seieren gir meg en enorm styrke, sa Hamon til sine entusiastiske tilhengere da seieren var klar.

Valgseieren er en revansj for Hamon, som i fjor fikk sparken fra president François Hollandes regjering. Men gleden blir trolig kortvarig, for Sosialistpartiet levnes små sjanser til å vinne vårens presidentvalg.

Benoît Hamon omtales som et fransk svar på Bernie Sanders, som til det siste utfordret Hillary Clinton i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat i USA.

Sosialistpartiets valg av Hamon kan være gunstig for sentrumskandidaten Emmanuel Macron. Det er ventet at han vil få støtte fra moderate sosialister som synes Hamon er for radikal. (©NTB)