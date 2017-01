Giuliani hevder Trump opprinnelig ville ha «muslimforbud»

– Da han lanserte det, sa han «muslimforbud» og «vis meg hvordan jeg kan gjøre det på en lovlig måte», sa den tidligere ordføreren i New York og nåværende rådgiver for presidenten da han i et intervju med Fox News ble spurt om innreiseforbudet knyttet seg til religion.

Giuliani framholdt at han og teamet med juridiske eksperter isteden valgte å se på grunnlaget for innreiseforbudet i et sikkerhetsperspektiv. Landene som er omfattet, defineres av Giuliani som «områder som representerer fare for oss, hvilket er et faktuelt grunnlag og ikke et religiøst».

Trump har besluttet at flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager. Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid. I tillegg vil det midlertidig ikke lenger utstedes visum til personer fra sju hovedsakelig muslimske land. (©NTB)