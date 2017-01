Franske sosialister velger presidentkandidat

Hamon (49) vant overraskende første runde av nominasjonsvalget, noe som gjorde ham til favoritt i forkant av den andre og avgjørende valgomgangen.

Velgerne kan avgi sine stemmer i 7.500 valglokaler over hele landet. Alle som deltar, må betale 1 euro.

Hamon er blitt omtalt som et fransk svar på Bernie Sanders i USA. 49-åringen er blant annet tilhenger av borgerlønn og legalisering av hasj.

Hvis han som ventet blir Sosialistpartiets kandidat, kan det være gunstig for den uavhengige sentrumskandidaten Emmanuel Macron. Det er ventet at han vil få støtte fra moderate sosialister som synes Hamon er for radikal.

Uansett hvem som vinner av Hamon og Valls, vil Sosialistpartiets kandidat ha en bratt oppoverbakke foran seg. (©NTB)