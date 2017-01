Canada ønsker flyktningene velkommen

Som svar på at nabolandet og president Donald Trump inntil videre har stengt ute flyktninger fra flere land, har Trudeau lagt ut et bilde av seg selv som tar imot en syrisk gutt på flyplassen i Toronto i 2015 på Twitter.

– Til dem som flykter fra forfølgelse, terror og krig: Canadiere ønsker dere velkommen, uavhengig av hva dere tror på, skriver Trudeau.

Syriske statsborgere slipper ikke lenger inn i USA etter at Trump signerte den nye presidentordren. I tillegg blir USAs program for bosetting av flyktninger stanset i inntil 120 dager fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.

Den canadiske statsministeren sier at han ønsker å snakke med den amerikanske presidenten om den suksessen Canada har hatt med sin flyktningpolitikk.

Canadas statsminister Justin Trudeau ønsker folk som flykter fra krig og forfølgelse velkommen. Foto: Todd Carol / The Canadien / AP / NTB scanpix. (©NTB)