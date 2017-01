Trump med presidentordrer om militæret og flyktninger

Trump, som fredag kom på sitt første besøk til forsvarsdepartementet Pentagon, lover blant annet å investere i flere fly, marinefartøy og flere andre militære ressurser.

– Ingen skal kunne stille spørsmål ved vår militære styrke, men heller ikke ved vår plikt til å opprettholde fred. Vi ønsker fred, sa Trump.

Han spår at Kongressen, som godkjenner budsjettet, vil «bli veldig glade over å se» hans forslag for militærets utgifter.

Presidenten undertegnet også en presidentordre om nye og harde tiltak for å hindre flyktninger og migranter i å ta seg til USA. Formålet er ifølge presidenten å «holde radikale, islamistiske terrorister» utenfor USA.

– Dette er svære greier, proklamerte Trump. (©NTB)