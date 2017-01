Trump med harde flyktningtiltak og omlegging av militæret

Blant annet stenges syriske flyktninger ute av landet.

– Dette er svære greier, proklamerte Trump da han signerte ordren om nye og harde tiltak rettet mot flyktninger og migranter. Formålet er ifølge presidenten å «holde radikale, islamistiske terrorister» utenfor USA.

Trump, som fredag kom på sitt første besøk til forsvarsdepartementet Pentagon, lover samtidig store endringer i forsvaret, men så langt er det flyktningforslaget som har skapt de største overskriftene.

Presidenten går inn for at USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.

I tillegg blir syriske flyktninger stengt ute av USA på ubestemt tid, eller fram til presidenten mener det er kommet gode nok rutiner for å sile ut potensielle terrorister. (©NTB)