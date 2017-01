Trump klar for telefonmaraton med statsledere

Trump har lovet en bedring i forholdet til Russland og har tidligere snakket varmt om Putin. Under en pressekonferanse fredag var han imidlertid noe mer tilbakeholden.

– Jeg kjenner ikke mannen. Jeg håper at vi får et fantastisk forhold, det er mulig, men det er også mulig at vi ikke får det. Det har skjedd mange ganger at jeg trodde jeg kom overens med folk, og så liker jeg dem ikke i det hele tatt, sa Trump da han kommenterte den kommende telefonsamtalen.

På spørsmål om det er aktuelt å lette på sanksjonene mot Russland, sa presidenten at det fortsatt er svært tidlig å snakke om det.

Telefonsamtalen kommer dagen etter at Trump tok imot besøk fra Storbritannias statsminister Theresa May i Washington.

I løpet av lørdagen skal han også ha telefonsamtaler med Tysklands statsminister Angela Merkel, Frankrikes president François Hollande, Australias statsminister Michael Turnbull og Japans statsminister Shinzo Abe. (©NTB)