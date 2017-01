Skogbranner ute av kontroll i Chile

Fredag ble en mann i 60-årene funnet død i utkanten av byen Constitucion. I løpet av de siste to ukene har ti andre, deriblant fem brannmenn og to politimenn, omkommet i brannene.

Størrelsen på det brannskadde området har doblet seg over de to siste dagene, og strekker seg lørdag over et område på 3.870 kvadratkilometer, ifølge lokale myndigheter.

Myndighetene opplyser at det fortsatt brenner på 130 steder sentralt og sør i Chile, og 61 av dem er ikke under kontroll.

Temperaturer på mer enn 35 grader og sterke vinder gjør slukningsarbeidet vanskeligere for de om lag 4.000 chilenske brannmannskapene som er satt inn for å bekjempe brannene.

Ytterligere 500 brannfolk er sendt fra Frankrike, Peru, Portugal, Spania, Colombia og Argentina for å bidra i arbeidet. (©NTB)