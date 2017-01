Pave Frans fjernes fra Vatikanets euromynter

Avtalen mellom EUs pengeunion og Italia, som preger Vatikanets mynter, innebærer at det skal lages en liten kvote med euromynter med Vatikanstatens motiver. Nyhetsbyrået I.media, som spesialiserer seg på nyheter fra Vatikanet, melder at de fremtidige myntene skal prydes med kirkestatens våpenskjold i stedet for paveportrettet.

Pave Frans har fått tilnavnet «de fattiges pave» og har engasjert seg i kampen mot pengenes negative kraft. Likevel har de sjeldne myntene med hans portrett, som kan brukes i alle euroland, blitt populære på samlermarkedet.

De nye myntene ble presentert i EUs offisielle kunngjøringer 24. januar. På baksiden har myntene samme motiv som alle andre euromynter. (©NTB)