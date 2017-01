May vil ikke kritisere Trumps flyktningforbud

– USA er ansvarlig for USAs flyktningpolitikk. Storbritannia er ansvarlig for den britiske flyktningpolitikken, sa May på en pressekonferanse i Ankara, der hun var på offisielt besøk lørdag.

May, som fredag møtte Trump i Det hvite hus, kom med uttalelsen etter å ha fått mange spørsmål om hva hun synes om Trumps presidentordre.

Det var fredag, kort tid etter besøket fra May, at Trump undertegnet presidentordren som blant annet nekter syriske flyktninger innreise til USA på ubestemt tid eller fram til presidenten mener det er kommet gode nok rutiner for å sile ut potensielle terrorister.

I tillegg skal personer fra Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, land som ifølge USA har «terrorbekymringer», ikke få visum de neste 90 dagene.

Statsborgere fra disse sju landene som allerede har arbeidstillatelse i USA, såkalt «green card», men som befant seg utenfor USA da ordren ble undertegnet, får heller ikke reise tilbake til USA med det første. (©NTB) (©NTB)