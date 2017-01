May oppfordret Erdogan til å respektere menneskerettigheter

May kom lørdag rett fra Washington og president Donald Trump til Ankara der hun møtte president Erdogan.

På en kort pressekonferanse utenfor presidentpalasset i Ankara etter møtet med Erdogan sa May at hun var stolt over at Storbritannia støttet Tyrkias forsvar av demokratiet i forbindelse med kuppforsøket.

– Men nå er det er viktig at Tyrkia opprettholder menneskerettighetene og respekterer de gjeldende lovene i landet etter det mislykkede kuppforsøket i fjor sommer, sa May.

Flere enn 100.000 mennesker i Tyrkia er suspendert eller har fått sparken i kjølvannet av kuppforsøket. I tillegg sitter 40.000 varetektsfengslet og venter på rettssak.

Flere menneskerettsorganisasjoner og enkelte vestlige stater har gitt uttrykk for bekymring over alle oppsigelsene og pågripelsene. Tyrkiske myndigheter forsvarer seg med å si at de må renske ut dem som støtter kuppmakerne. (©NTB)