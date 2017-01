Kreml: Trump og Putin vil samarbeide i kampen mot IS

Trump og Putin hadde lørdag sin første telefonsamtale etter at Trump ble innsatt som president forrige uke.

– Presidentene ga uttrykk for nødvendigheten av reell koordinering av den russiske og amerikanske innsatsen som har som mål å bekjempe IS og andre terrorgrupper i Syria, står det å lese på Kremls hjemmesider.

Trump og Putin var også enige om å styrke forholdet mellom sine to land og «å bli likemenn», ifølge Kreml.

I tillegg til å drøfte kampen mot IS i Syria, diskuterte de også situasjonen i Ukraina. De avtalte også å finne en dato for et amerikansk-russisk toppmøte. Trump og Putin skal imidlertid ikke ha tatt opp spørsmålet om USAs sanksjoner mot Russland, ifølge meldingene fra Kreml.

Det hvite hus har ennå ikke kommentert hva de to presidentene snakket om. (©NTB)