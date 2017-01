Irans president kritiserer Trumps grensemur

– Dette er ikke tiden for å bygge murer mellom nasjoner. De har glemt at Berlinmuren falt for mange år siden. Selv om det finnes murer mellom nasjoner, så må de fjernes, sa Rouhani lørdag.

Uttalelsene fra Irans president kommer i kjølvannet av at Trump tidligere i uka skrev under på en presidentordre som slo fast at arbeidet med å bygge den omstridte grensemuren skulle begynne.

Fredag undertegnet USAs nyinnsatte president enda en ordre, denne om omfattende endringer i landets utenrikspolitikk. Blant punktene er at det i 90 dager – fram til nye regler er på plass – ikke skal skrives ut nye visum til borgere fra enkelte land med «terrorbekymringer».

Det er ikke klart hvilke land dette gjelder, men i et utkast som er lekket tidligere ble sju hovedsakelig muslimske land nevnt: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. (©NTB)