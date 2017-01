Volkswagens ekssjef mistenkt for å ha visst om jukset

De er også mistenkt for falsk markedsføring. Tysk påtalemyndighet sier de har funnet bevis for at tidligere konsernsjef, Martin Winterkorn, visste om programvaren som førte til utslippsjukset, lenge før han innrømmet det for offentligheten, ifølge en uttalelse fredag.

Winterkorn og produktsjef Herbert Diess er allerede under etterforskning for ikke å ha informert investorene raskt nok. Volkswagen har avvist påstandene.

Denne uken har tyske myndigheter gjennomført i alt 28 aksjoner for å beslaglegge det de mener er bevis mot de mistenkte i saken.

Det var i september 2015 at det ble avslørt at bilkonsernet hadde installert programvare som gjorde at de under tester framsto som mer miljøvennlige enn de i virkeligheten var. Programvaren fantes i 11 millioner dieselbiler verden over. Avsløringene kostet Winterkorn jobben.

Volkswagen innrømmet å ha utrustet bilene sine med en spesiell programvare laget for å lure utslippstester. (©NTB)