Trumps forslag om toll uroer japanske myndigheter

Den japanske regjeringen varslet fredag at den snarest ønsker et møte med amerikanske tjenestemenn. Formålet med et slikt møte bør være å gi en «grundig forklaring» på hvordan japanske selskaper har bidratt til det amerikanske samfunnet, inkludert gjennom å skape jobber, sier Japans finansminister Taro Aso.

– Det ville vært viktig å utveksle meninger for å formidle virkeligheten på en nøyaktig måte, samt etablere et stabilt forhold, sier Aso videre.

Det var torsdag Det hvite hus' pressetalsmann Sean Spicer åpnet for at Washington kan innføre 20 prosent toll på mexicanske varer. Pengene skal i så fall brukes til å få Mexico til å betale for muren mellom USA og naboen i sør.

Også fra Beijing kom det fredag en uttalelse som antas å være myntet på at USA åpner for å innføre toll på varer fra Mexico.

– Fremfor alt er vi overbevist om at økonomisk åpenhet er best for alle, både hjemme og ute, sier den kinesiske statsministeren Li Keqian. (©NTB)