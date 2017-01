Trump og Peña Nieto snakket sammen på telefon

Samtalen fant sted dagen etter at Peña Nieto avlyste et planlagt møte med Trump etter at Trump sa det ikke var noen vits i noe møte om Peña ikke ville gå med på at Mexico betaler for muren Trump vil bygge langs grensa.

Trump varslet tidligere i uka at han skal innfri løftet fra valgkampen om å bygge en mur for å stanse innvandring fra Mexico, og at Mexico skal tvinges til å betale for den.

Senere sa hans pressetalsmann Sean Spicer at betalingen kan skje ved at USA innfører en toll på 20 prosent på alle varer fra Mexico.

Reaksjonene i Mexico har vært harde. Partiledere fra høyre til venstre fordømte Trumps planer og krevde at Peña skulle avlyse sitt planlagte møte med Trump. (©NTB)