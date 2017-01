Trump og May skal diskutere handel og sikkerhet

De to vil i etterkant av møtet holde en pressekonferanse.

Det er forventet at May ønsker å bekrefte Storbritannias «spesielle vennskap» med USA og argumentere for at landet kan spille en spesiell rolle som en partner utenfor EU.

Den britiske statsministeren håper på en handelsavtale med USA, som kan dempe britenes frykt for økonomiske nedgangstider under brexit.

Under et møte med republikanerens folkevalgte kongressmedlemmer torsdag, oppfordret May USA om «å passe seg for Russland», og hun framholdt at USA må spille en større rolle når det gjelder internasjonal sikkerhet.

May er den første regjeringssjefen som besøker Trump etter at han flyttet inn i Det hvite hus.