Trump i telefonmøter med Merkel, Hollande og Putin

– Får mest mulig ut av den første hele uken – i morgen kommer presidenten til å ha samtaler med lederne i Frankrike, Tyskland og Russland, melder Trumps talsmann Sean Spicer på Twitter fredag.

Samtalen mellom Putin og Trump blir etter alt å dømme den første direkte kontakten mellom de to siden Trump ble innsatt som president for en uke siden.

Også Kreml har bekreftet at de to presidentene kommer til å snakke sammen på lørdag.

– Ja, jeg bekrefter dette, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Trump har sagt at han håper på et bedre forhold mellom Russland og USA under hans presidentperiode, men tidligere i januar sa han også at han er usikker på om han vil komme godt overens med Putin. (©NTB)