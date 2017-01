Sveriges tidligere finansminister mistenkt i bestikkelsessak

Borg omfattes av Riksenheten mot korruptions innledende etterforskning av det svenske skogsindustrikonsernet Holmen, skriver Dagens Industri. Borg er mistenkt for å ha mottatt bestikkelser, ifølge avisen.

Saken handler om at Borg deltok på jakt arrangert av Holmen, blant annet sammen med konsernets styreleder Fredrik Lundberg. Borg, som tilhører partiet Moderaterna, var Sveriges finansminister i perioden 2006-2014.

Overfor nyhetsbyrået TT bekrefter Borgs advokat Hans Strandberg at den tidligere finansministeren er mistenkt. Strandberg opplyser at Borg ble avhørt i slutten av 2016, men sier samtidig at det er snakk om «lav mistenkelighetsgrad».

Borg selv nekter for at han har gjort noe galt.

– Etterforskningen er knyttet til en hendelse etter valget i 2014, da jeg forlot regjeringen. Jeg er overbevist om at jeg har håndtert dette korrekt. Videre viser jeg til min advokat, skriver Borg i en SMS. (©NTB)