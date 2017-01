Netanyahu i nye avhør om korrupsjon

Fredagens avhør var det tredje i forbindelse med to ulike saker, ifølge Haaretz. Avisen skriver at avhøret fant sted i Netanyahus bolig i Jerusalem fredag morgen.

Den første saken dreier seg om at Netanyahu skal ha mottatt ulovlige gaver fra forretningsfolk. Ifølge israelske medier fikk han gaver for titusener av dollar.

I en separat sak etterforskes Netanyahu for å ha holdt hemmelige samtaler med Arnon Mozes, som står bak avisen Yedioth Ahronoth. Netanyahu skal ha tilbudt Mozes å jobbe for lovgiving som ville vært fordelaktig for Mozes' selskap, mot at avisen skulle ha en positiv dekning av Netanyahu.

Fredagens avhør dreide seg om begge sakene, ifølge Haaretz. (©NTB)