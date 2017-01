Ledelsesvakuum etter store omveltninger i amerikansk UD

Washington Post skriver torsdag at det er et ledelsesvakuum i amerikansk UD etter at alle seniorrådgiverne i administrasjonsavdelingen i utenriksdepartementet har forlatt kontoret få dager etter at Rex Tillerson ble godkjent som USAs nye utenriksminister.

Blant dem var Patrick Kennedy, som omtales som departementets «nummer to», samt tre av hans viktigste medarbeidere. Noen av de ansatte trakk seg, mens andre ble påvirket av Trump-administrasjonens beslutning om å ikke be karrierediplomater om å bli værende i stillinger på høyeste nivå.

Dette ses på som et stort tap av kompetanse om utenriksfeltet og amerikansk diplomati.

– Dette er det største kollektive tapet av institusjonell hukommelse noen kan huske, og det er veldig vanskelig å erstatte, sier David Wade, som ledet departementet under utenriksminister John Kerry.

Torsdag bel det også kjent at sjefen for det amerikanske grensepolitiet, Mark Morgan, går av. Det er imidlertid uklart om han selv har valgt å trekke seg eller om han har fått sparken. (©NTB)