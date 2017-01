Kreml: Telefonsamtale mellom Putin og Trump lørdag

Samtalen er etter alt å dømme den første direkte kontakten mellom de to siden Trump ble innsatt som president forrige fredag.

Opplysningen fra Putins administrasjon kommer etter at ikke navngitte kilder i Det hvite hus sa at de to vil snakke sammen i helgen.

– Ja, jeg bekrefter dette, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Trump har sagt at han håper på et bedre forhold mellom Russland og USA under hans presidentperiode, men tidligere i januar sa han også at han er usikker på om han vil komme godt overens med Putin.

– Hvis Putin liker Donald Trump, så anser jeg det som noe jeg kan bruke, ikke en forpliktelse, sa Trump. (©NTB)