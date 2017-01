Kreml: Mulig samtale mellom Putin og Trump lørdag

Opplysningen fra Putins administrasjon kommer etter at ikke navngitte kilder i Det hvite hus sa at de to vil snakke sammen i helgen.

Ifølge NBC News er samtalen tilsynelatende den første mellom de to siden Trump ble innsatt som president for en uke siden.

Kildene i Det hvite hus vil ikke si noe om hvorvidt Trump vil snakke med Putin om hacking-anklagene mot Russland i forbindelse med presidentvalget.

Russerne er blitt beskyldt for å ha dratt i trådene i forbindelse med at opplysninger fra epostkontoer til amerikanske demokrater ble lekket via Wikileaks. Hackingen og lekkasjene skal ha vært et forsøk på å påvirke det amerikanske valget i Trumps favør.

Det er heller ikke kjent om han vil ta opp sanksjonene som Obama-administrasjonen innførte mot Russland som følge av saken. (©NTB) (©NTB)