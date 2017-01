Jødiske og kristne ledere i bønn på holocaust-dagen

Overlevende kom sammen med politikere og representanter for Polens jøder i leiren der tyskerne tok livet av 1,1 millioner mennesker under annen verdenskrig.

De fleste som ble drept, var jøder fra hele Europa, men også polakker, romfolk, sovjetiske krigsfanger og andre.

Polens statsminister Beata Szydlo, som selv er fra byen der minnesmerket Auschwitz befinner seg, Oswiecim som er Auschwitz på polsk, mintes «havet av tapte liv og håp» som var resultatet av det tyske folkemordet.

Flere titall eldre overlevende innledet dagen med å legge kranser og blomster ved muren der henrettelser fant sted.

FN har bestemt at 27. januar, som er årsdagen for at sovjetiske styrker frigjorde Auschwitz, skal være den internasjonale holocaust-dagen, og FNs nye generalsekretær António Guterres var til stede fredag. (©NTB)