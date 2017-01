Fransk prest dømt for overgrep mot barn i Afrika

Presten har også mistet retten til å gjøre arbeid som setter ham i kontakt med mindreårige. Han har innrømmet det ene tilfellet av misbruk i et brev til påtalemyndigheten i hjembyen Clermont-Ferrand i Frankrike i 2011.

Etterforskere har identifisert fire angivelige ofre, men mistet kontakt med to av dem etter kaoset som oppsto under borgerkrigen i landet i 2013. Presten dro til Sentral-Afrika i 2007 og sa han skulle bygge et sykehus og bekjempe trolldom. Han har tidligere innrømmet lovbruddene overfor erkebiskopen i Clermont-Ferrand. (©NTB)