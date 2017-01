Fillon: Trekker seg fra presidentvalg om han blir siktet

– Det eneste som vil kunne forhindre mitt kandidatur, er om min ære blir skadd – om det blir tatt ut siktelse, sier Fillon til den franske tv-kanalen FT1.

Fillon er presidentkandidat for det franske konservative partiet Republikanerne.

Fillon avviste påstandene om en falsk jobb, og hevder at kona Penelope utførte «ekte arbeid» og at det ikke skal være noen ulovligheter knyttet til dette. Han sa videre at han vil «alle nødvendige bevis» for dette.

Ifølge The Guardian er det lite trolig at det blir tatt ut siktelse før valgene i april og mai, ettersom en gransking trolig vil ta flere måneder. Selv om Fillon skaffer bevis på at kona utførte arbeidet, vil «Penelope-gate» fortsatt kunne skade hans valgkamp, som bygger på ærlighet og åpenhet.

Det er for tiden Fillon og høyrepopulisten Marine Le Pen som ligger best an til å gå videre til siste runde i presidentvalget, men en undersøkelse fredag viser at Fillons popularitet har falt etter at beskyldningene ble kjent. (©NTB)