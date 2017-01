FN varsler forverret humanitær krise i Jemen

– Konflikten i Jemen er nå hovedårsaken til den største matsikkerhetskrisen i verden. Hvis det ikke blir gjort noe umiddelbart, er hungersnød et mulig scenario i 2017, sier FNs nødhjelpssjef Stephen O'Brien.

FN anser det som hungersnød når minst 20 prosent av husholdningene er rammet av ekstrem matmangel med begrenset evne til å møte situasjonen, over 30 prosent av befolkningen lider av akutt feilernæring og dødsraten er to eller flere dødsfall per dag per 10.000 personer.

Totalt er over 18 millioner mennesker i Jemen nå avhengig av mathjelp, ifølge FN.

O'Brien understreker at situasjonen for barn i landet er «særlig alvorlig». Over 2,2 millioner babyer, gutter og jenter lider i dag av akutt underernæring, noe som er en økning på over 50 prosent siden utgangen av 2015, opplyser nødhjelpssjefen.

– Samlet sett forblir situasjonen for barn dyster. Et barn under ti år dør hvert tiende minutt av årsaker som kunne vært forebygget, sier O'Brien ifølge AP. (©NTB)